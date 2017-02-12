Ученые рассказали о неспособности перфекционистов похудеть

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, каким типам людей сложнее всего похудеть.

Австралийское объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) опубликовало результаты исследования о пищевых привычках и их влиянии на процесс похудения. Ученые опросили 55 тысяч человек и на основании их ответов выяснили, людям какого типа сложно похудеть. Самым распространенным типом среди тех, кому сложно похудеть, оказались перфекционисты — из-за постоянном беспокойстве о провале и нереалистичных целях они чаще всего переедают.

За ними идут «одержимые» вкусной едой и неспособные контролировать себя люди, часто страдающие ожирением. Проблемы с похудением ученые выявили и у тех, кто строгие ограничения в еде не приемлет, и у тех, кто с едой любит экспериментировать. Меньше всего среди опрошенных оказалось неспособных планировать приемы пищи.

Исследование также показало, что более 50% респондентов принимали шесть и более попыток похудеть, а еще 20% пытались худеть более 25 раз.