Диеты
Источник: ОТР
12:14, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Российские торты с японским чаем будут помогать сжигать жир

Кондитеры в городе Холмск Сахалинской области начали выпекать торты для похудения по японскому рецепту.

Как сообщает ОТР 8 февраля, кондитеры на Сахалинской области начали печь торты для похудения по японскому рецепту. Главным ингредиентом торта является японский зеленый чай, который будет способствовать сжиганию жира.

По словам Валерия Шило, директора кондитерского завода Холмска, в японском зеленом чае в 140 раз больше антиоксидантов, чем в обычном.

«Нам необходимо взять опыт японских товарищей и произвести для сахалинцев изделия с японским акцентом и с русским характером», — добавил Шило.

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Карпухина Мария

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