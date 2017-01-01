Выбросившим 100 тысяч евро испанкам могут предъявить обвинения

В Швейцарии две испанки спустили в канализацию банка и двух кафе 100 тысяч евро.

Во вторник, 19 сентября, пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан рассказал РИА «Новости» о том, что две испанки спустили в канализацию банка UBS и двух кафе в Женеве 100 тысяч долларов в пятисотенных купюрах.

Деньги засорили канализации кафе, из-за чего банку и заведениями пришлось потратить несколько тысяч франков на прочистку канализации. Отмечается, что адвокат испанок связался с представителями кафе и банка и предложил частично возместить расходы.

Деруан отметил, что порча денег не является преступлением в Швейцарии, однако прокурор выясняет происхождение выброшенных купюр.

«Если деньги принадлежат этим женщинам, то расследование закончится, потому что нет состава преступления, а спор по поводу порчи частной собственности был урегулирован полюбовно. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело», — сказал Деруан.

Он отметил, что пока обвинения женщинам не предъявлялись, однако полиция уже встретилась с их адвокатом.