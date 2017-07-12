Столичный банк "Арсенал" потерял лицензию

Центробанк отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Арсенал"» с 21 сентября.

ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма.

С 2016 года деятельность банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», говорится на сайте регулятора. Кроме того, руководство «Арсенала» использовало рискованную бизнес-модель и активы низкого качества, а также неадекватно оценивало величину принимаемого риска по активам.

На 1 сентября «Арсенал», являющийся участником системы страхования вкладов, занимал 495-е место в банковской системе России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Бинбанк попросил ЦБ о санации через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор согласился помочь финорганизации деньгами.