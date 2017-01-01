Ставка рефинансирования в России снизилась до 8,5%

На заседании в пятницу ЦБ РФ снизил ключевую ставку рефинансирования до 8,5%.

Причиной такого решения стала крайне низкая инфляция, замедлившаяся в августе и упавшая до 3,3%, в то время как целью регулятора было 4%. Также наблюдались недельные дефляции.

Другим фактором в Центробанке назвали увеличение экономической активности и укрепление рубля, спрос со стороны иностранных инвесторов на российские облигации федерального займа.

В этом году Центробанк стал смягчать денежную политику, снизив с конца марта по середину июня ставку с 10% до 9%.