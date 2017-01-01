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Риском для банковской системы является новый пакет санкций США

Деньги

Зимин Дмитрий 19:24, 18 сентября 2017
Антон Белицкий / Global Look Press

Половина россиян живет в ожидании банковского кризиса. Когда он наступит?

По данным соцопроса, информацию о котором приводит РБК, большинство респондентов (67%) хорошо осведомлены об отзывах банковских лицензий, осуществленных ЦБ за последние годы. Также большинство опрошенных ожидают в ближайшее время настоящего банковского кризиса. Эксперты объясняют эти данные тем, что начиная с 1991 года страна пережила несколько финансовых кризисов, так что люди постоянно ждут нового.

Насколько обоснованы ожидания россиян, Sobesednik.ru узнал у Сергея Дроздова, аналитика ГК «Финам».

Эксперт считает политику ЦБ по отзыву лицензий у банков (с 2013 года ЦБ отозвал лицензии почти у 300 недобросовестных и проблемных банковских учреждений) необходимой работой:

— Это идет только на пользу вкладчикам, так как в процессе зачистки сектора от недобросовестных участников существенным образом снижаются риски банкротства тех или иных финансовых институтов, соответственно, на рынке остаются более надежные игроки, что в долгосрочной перспективе положительно отразится на всей индустрии в целом, — рассказывает Дроздов. 

Относительно грядущего кризиса опасения опрошенных россиян небезосновательны, считает эксперт, только прогнозировать даже приблизительную дату такого события очень сложно. Возможно, определяющим станет новый пакет санкций против российского банковского сектора, который станет известен ближе к 2018 году, полагает Дроздов:

— Что же касается ожиданий россиянами банковского кризиса на горизонте двух-трех лет, то здесь можно отметить, что еще с начала 90-х у населения не без оснований сложилось устойчивое мнение о том, что кризисы в России происходят с периодичностью 5–10 лет. С момента последнего (девальвация 2014 года) прошло три года.

Сергей Дроздов (фото из личного архива)

Как правило, финансовые кризисы спрогнозировать можно, но вот определить относительно точную дату вряд ли получится, — объясняет Дроздов. — Примером тому ипотечный кризис 2008–2009 годов в США. Ведь еще в 2005 году многие эксперты предупреждали о надвигающемся финансовом цунами, тем не менее сам кризис случился только через три года.

— На данный момент основным риском для банковской системы РФ является новый пакет американских санкций, который должен быть обнародован до конца текущего года. По его итогам можно будет уже более детально оценить риски для экономики страны в целом и для банковского сектора в частности, — уточняет эксперт.

Напомним, в июне 2017 года Минфин США уже ввел против нескольких российских банков санкции из-за работы в Крыму.

Теги: Санкции Банки

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