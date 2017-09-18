Правительство повысит акцизы на бензин на 1 рубль за литр

Источники сообщили о решении правительства повысить акцизы на бензин для дополнительных доходов бюджета.

Как сообщают в понедельник, 18 сентября, «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников, правительство решило поднять акцизы на топливо. Предполагается, что повышение акцизов пройдет в два этапа, по 50 копеек за литр топлива. Повышение должно произойти 1 января и 1 июля.

При этом в материале отмечается, что увеличение акцизов на 50 копеек превышает индексацию в 4%, предусмотренную Налоговым кодексом.

По информации источников, в правительстве считают, что нововведение привлечет 55–60 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет. Деньги планируется потратить на строительство трасс «Приморское кольцо» в Калининградской области и «Таврида» в Крыму.