Повышение акцизов на топливо принесет бюджету 40 млрд

В понедельник, 18 сентября, правительство приняло решение одобрить внеплановое увеличение акцизов на топливо.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что доходы от повышения акцизов на топливо пойдут на развитие инфраструктуры Калининграда и Крыма.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, в понедельник правительство одобрило предложение ведомства повысить акцизы на топливо на 1 рубль за литр.

«Сегодня мы рассматривали бюджет в целом и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по увеличению акцизов. Постепенно по 50 копеек с января и с июля следующего года», — цитирует Силуанова RNS.

По словам министра, доход бюджета от повышения акцизов составит 40 миллиардов рублей.