Налоги "на Крым и Калининград" нужны, чтобы "сделать еще лучше"

Правительство ищет деньги для Крыма и Калининграда. Чем другие регионы хуже?

В минувшую пятницу Sobesednik.ru рассказал о том, что в российском правительстве обсуждают вопрос об отказе помощи Донбассу в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Несмотря на то, что новость опровергли, в нынешний понедельник в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено повысить акцизы на топливо, а вырученные деньги направить на постройку дорог в Крыму и Калининграде. Эти слухи уже подтвердил и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Эксперт-регионалист, доцент Высшей школы экономики Алексей Титков в разговоре с Sobesednik.ru отметил, что желание правительства финансировать Крым и Калининград объясняется не тем, что в регионах плохое состояние дорог и инфраструктуры — скорее наоборот:

— Калининградская область еще с довоенного периода стала территорией с образцовой для других сетью дорог. То же самое касается Крыма: территория вполне компактная, в целом дорогами обеспеченная. Скорее вопрос в том, чтобы сделать еще лучше, — считает Титков.

По мнению эксперта, инвестиции в Калининград связаны также с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году:

— Это такие серьезные инвестиции в эту территорию. Помимо дорог там также реконструируется аэропорт, центральная часть Калининграда, ставится стадион, идет серьезный инвестиционный всплеск.

Что касается Крыма, то тут ситуация более понятная. С 2014 года это одна из приоритетных территорий, потому что нужно завоевать лояльность местных жителей, которые должны увидеть рост по сравнению с предыдущими годами [когда Крым был частью Украины], — считает Титков. — Но с Крымом ситуация другая еще и потому, что основной пик интересов пришелся на первые годы [после присоединения к РФ] — 2014, 2015, 2016-й. Сейчас больше прослеживается тенденция, что отношение к Крыму и Севастополю оказывается таким же, как к другим регионам — судя по бюджетным доходам, по тому, что заканчивается программа поддержки.

По словам Титкова, Крым и Севастополь «все чаще оказываются с точки зрения чиновников такими же регионами, как и все остальные».

— В этом смысле важным знаком была ликвидация Крымского федерального округа и включение [Республики Крым и Севастополя] в Южный [федеральный округ], — отметил эксперт.

На вопрос о том, почему правительство не разрабатывает подобные законопроекты для финансирования других регионов, в том числе участвующих в проведении ЧМ, Титков коротко ответил, что не знает. «Мне за другие города тоже обидно», — заключил эксперт.