Евгений Ясин: Банки будут ручными?

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – об ужесточении регулирования российской банковской системы.

На днях в Сочи в преддверии Международного банковского форума произошло объединение крупных банков, ранее вышедших из Ассоциации российских банков (АРБ, возглавляет Гарегин Тосунян).

Теперь они вошли в Ассоциацию банков России (АБР, до этого события ее возглавлял депутат ГД Анатолий Аксаков).

Новое сообщество возглавил покинувший две недели назад пост первого зампреда ЦБ Георгий Лунтовский. Ожидается, что приход в АБР тяжеловесов положит начало формированию нового банковского сообщества.

Если событие рассматривать более глубоко, произошло вот что.

Пока у нас банковский сектор развивался тихо, банкам было выгодно объединение под крылом у Тосуняна: если что, АРБ проявляла лоббистские возможности. Сейчас ситуация поменялась, банки нуждаются в связях с небанковскими организациями и готовы к большей уступчивости.

С другой стороны, как мне представляется, со стороны властей есть установка на полное подчинение банковского сообщества административному верху.

Мне не кажется, что такая вертикаль – это хорошо: собственные интересы банков теперь практически не защищены.

Но я могу понять и мотивы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она проявляет жесткость в этом вопросе вовсе не для того, чтобы собрать всех в один кулак. Главное для нее – это вычистить банковскую сферу. У ЦБ серьезный план по избавлению банков от темных хозяев и других грехов этой сферы. Чистка происходит по-разному, иногда действия ЦБ встречают откровенное сопротивление.

Но зато потом можно будет повернуть к созданию нормальной частной банковской системы в стране.

Пока, впрочем, идет лишь концентрация всей банковской системы в одних руках. Сейчас тот этап, когда банки сдались. Тосунян – их жертва Эльвире. Но можно сказать, что Тосунян сыграл важную роль: он свои полномочия по защите банковской системы выполнял на совесть. Не знаю, как повернется дело, какова будет его судьба. Пока, насколько я слышал, он не собирается оставлять свой пост в АРБ.

В общем, задача, как я понимаю, у ЦБ правильная. А вот исполнение… И тут нельзя винить одну Набиуллину – ведь не сама же она все это делает.

К тому же задача у нее очень сложная, имеет серьезные теневые стороны: нельзя же очистить банки, но оставить в первозданном виде прокуратуру, силовиков…