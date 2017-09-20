Центробанк поставил перед Бинбанком "жёсткие условия" санации

Главные акционеры Бинбанка Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов попросили Центробанк о санации.

«Коммерсантъ» пишет, что собственники Бинбанка попросили ЦБ рассмотреть возможность его санации через Фонд консолидации банковского сектора. «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — сказали газете в пресс-службе Банка России.

По данным «Ведомостей», вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», санируемые Микаилом Шишхановым.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что две недели назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина и собственники Бинбанка встретились, чтобы обсудить детали возможной санации. Набиуллина якобы «поставила жёсткие условия, потребовав дать гарантии и поручительства по огромному портфелю кредитов (порядка 600 млрд руб.), переданному санируемому лично господином Шишхановым банку "Рост"».

Также сообщается, что с начала 2017 года между собственниками Бинбанка существуют напряжённые отношения. Весной Шишханова отстранили от управления банком, а Гуцериев отказался отвечать за решения, принятые без его ведома и участия.

Отметим, что Бинбанк может стать вторым после «Открытия» проектом Фонда консолидации банковского сектора, недавно созданного Центробанком.

На 1 августа Бинбанк, основанный в 1993 году, занимал 11-ое место в банковской системе РФ. Его активы оцениваются в 1,2 триллиона рублей. По данным ЦБ за август, счета физических лиц в Бинбанке сократились за месяц на 19 миллиардов рублей (до 503 миллиардов), а депозиты юридических лиц – на 5 миллиардов рублей (до 131 миллиарда). При этом задолженность по межбанковским кредитам снизилась примерно на 25 миллиардов рублей – до 59 миллиардов.