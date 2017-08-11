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Аналитик: В верхах есть люди, которые инвестируют в биткоин

Деньги

Ахмирова Римма 16:22, 22 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Эксперт рассказал Sobesednik.ru, почему Госдуме будет непросто найти охотников для тендера на анализ биткоинов.

Госдума разместила заказ на исследование рынка криптовалют. Депутаты готовы заплатить 2,5 млн рублей тому, кто проведет полный анализ хождения биткоина и его собратьев по крипторынку. Зачем это слугам народа, оправданы ли такие траты и кто может в итоге выиграть тендер, Sobesednik.ru рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

— В Госдуме готовятся принимать рамочный законопроект по поводу криптовалют. А для этого им нужна экспертная оценка ситуации. Законодатели собираются как-то регулировать этот рынок.

— «Регулировать» значит «запретить» — или, наоборот, легализовать?

— От идеи запрета уже ушли. Сейчас созрело понимание, что игнорировать существование рынка криптовалют дальше нельзя. Криптовалюты — это канал трансграничных операций. Существование валютного контроля не имеет смысла, если любые операции можно осуществить через биткоины и его аналоги. Тем более Россия уже стала «страной майнеров» — то есть государством-лидером по майнингу (зарабатыванию биткоинов. — Ред.). У нас это более выгодно из-за относительно дешевой электроэнергии. А после того, как криптовалютчики стали уходить из Китая в связи с госполитикой, часть хлынет к нам. Поэтому самое время хотя бы дать законодательное определение крипторынку, объем которого в мире уже перевалил за 100 млрд долларов.

Думаю, что закон о криптовалютах будет достаточно мягким. У меня имеется инсайдерская информация, что в верхах есть люди, которые инвестируют в биткоины. Подтвердится она или нет — посмотрим, но полагаю, что криптовалюты так или иначе будут скоро легализованы.

— Шла даже речь о создании «крипторубля».

— Скорее всего, имелась в виду технология блокчейн — то есть создание разновидности того же самого рубля. Уже есть наличный, безналичный, электронный рубли — это все подвиды одной и той же валюты. Но крипторубль как альтернативная денежная единица — это невозможно, так как противоречит Конституции, запрещено законом и вообще явлется антагонистичной идеей по отношению ко всей деятельности ЦБ. А блокчейн — это просто прогрессивная технология хранения и транзакций, более быстрая и устойчивая к взломам.

— А как же недавнее заявление главы ЦБ о том, что биткоин имеет признаки пирамиды?

— Признаков пирамиды нет, так как нет того, в чьих интересах действует система, нет того, кто собирает деньги, и нет гарантий прибыли за счет вновь приходящих участников. Но в биткоине есть признаки финансового пузыря — он дорожает на волне ажиотажа. Люди слышат, что биткоин растет, покупают еще и тем самым разгоняют цену. Но деревья не растут до небес, и я не исключаю, что уже до конца года биткоин может существенно упасть. В его истории уже были моменты, когда он обесценивался в 100 раз. Более того, 95% всех существующих сегодня криптовалют лопнут и обесценятся. Но 5% станут новыми «Эпплом», «Твиттером» и «Фейсбуком» — историями финансового успеха.

— Кто может выиграть тендер Госдумы?

— Специалисты у нас есть. Но с госзакупками не всем хочется иметь дело — бюджет небольшой, бюрократии много, с этой суммы еще нужно заплатить налоги. Успешные специалисты из реального сектора не соблазнятся таким предложением. Кто-то из теоретиков, возможно, возьмется.

— Вкладывались ли вы сами в биткоины или другие криптовалюты?

— Никогда. По трем причинам. В России это нелегально, и хоть наказания никакого не предусмотрено, но как я, например, объясню банку или налоговой появление на своем счету денег от продажи биткоинов? Вторая причина — до последнего времени не было надежных конрагентов и встречалось много мошенников, деньги можно было просто потерять. Последний довод — вложения в биткоины и другие криптовалюты высокорискованны. 20% изменения цены в день — это очень большая волатильность.

Теги: Госдума

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