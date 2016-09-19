Мовчан о судьбе банков в РФ: Через 10 лет банков будет совсем немного

Известный финансист Андрей Мовчан рассказал, что может последовать за отзывом лицензии у банков из топ-100.

Sobesednik.ru ранее писал, что Центробанк отозвал лицензии у московских банков Росинтербанк и Финпромбанк. Первый, по сообщению регулятора, утратил все собственные средства, второй — допускал задолженности по обязательствам перед кредиторами.

Оба банка были в топ-100 банковской системе России. Росинтербанк занимал 68-е место, а Финпромбанк — 94-е.

Финансист, директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан на вопрос Sobesednik.ru о том, может ли отзыв лицензии у банков из топ-100 стать «тревожным звонком» для других крупных банков, подчеркнул, что ЦБ отбирает лицензии непроизвольным образом.

«Лицензии отбираются в связи с плохим финансовым состоянием. Как, если у банка хорошее финансовое состояние, это может быть "тревожным звонком"»? — сказал Мовчан. — Это, в некотором смысле, может быть "тревожным звонком" для всей нашей банковской системы — что у нас так много банков в плохом финансовом состоянии».

При этом он подчеркнул, что плохое состояние банков — «не секрет, мы давно это знаем». «Я вообще уже, честно говоря, сомневаюсь, что у нас наберется 50 банков в хорошем финансовом состоянии на всю страну, — предположил Мовчан. — Так что мы еще пока далеки от полной очистки банковской системы».

Он подчеркнул, что у банков есть проблемы: «Практически у всех банков есть проблемы, у большинства банков они очень серьезные, в том числе, в топ-100, в том числе, в топ-20, — уверен эксперт. — Это настолько не секрет, что даже смешно об этом говорить. Конечно, огромная проблема».

То, сколько банков останется в России через несколько лет, зависит от большого количества факторов, считает Мовчан.

«В первую очередь от того, какое количество банков решит сохранить государство, — отметил он. — Я думаю, что России хватило бы, честно говоря, и 100-150 банков вполне. Советский Союз жил и с тремя банками, и тоже было ничего».

При этом эксперт отметил, что не знает, как ситуация с банками сложится в будущем. «Здесь надо понимать, кроме ликвидации банков-банкротов, существует и банковская конкуренция, существуют государственные банки, которые хотят увеличить свою долю на рынке и монополизировать его. В принципе, если так дальше пойдет, как сейчас, то, я думаю, через 10 лет у нас будет совсем немного банков», — заключил Андрей Мовчан в разговоре с Sobesednik.ru.