Деньги
Источник: ОКБ
14:00, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Заемщики в возрасте от 25 до 30 лет задерживают выплату кредита

Аналитики выявили зависимость вероятности того, что клиент просрочит выплату по кредиту, от его возраста.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) и сервис онлайн-кредитования Е заем провели исследование и выяснили, что вероятность задержки выплат по кредиту часто зависит от возраста заемщика, сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию Sobesednik.ru.

Так, по данным аналитиков, в 2016 году больше всего банковских заемщиков, которые просрочили выплату по кредиту хотя бы на один день, было среди клиентов в возрасте от 25 до 30 лет (30,4%). 55% клиентов той же возрастной группы просрочили выплату по кредиту офлайн-МФО.

Меньше всего задерживали выплаты по кредиту клиенты, которым больше 60 лет. Среди них лишь 14,5% задержали выплаты банкам в 2016 году, а 28,3% — МФО.

При этом кредиты онлайн-МФО реже всех задерживали заемщики в возрасте от 50 до 60 лет (20,8%).

«Интересно, что если для банков и офлайн-МФО доли вышедших на просрочку клиентов выросли почти во всех возрастных группах, то в онлайн-МФО ситуация обратная — все группы платежную дисциплину улучшили», — отмечают аналитики.

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Карпухина Мария

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