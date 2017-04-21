Деньги
Источник: интерфакс
15:44, 21 Апреля 2017 Версия для печати

В Минсвязи назвали способ легально не платить за ЖКХ

Россияне смогут не оплачивать услуги ЖКХ, если данные не будут размещены в специализированной системе «ГИС ЖКХ».

21 апреля заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев в кулуарах Красноярского экономического форума рассказал о том, что граждане смогут не платить за услуги ЖКХ в том случае, если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация не внесла данные в систему «ГИС ЖКХ».

«1 июля 2017 года — это срок, когда для всех наступает обязанность размещения информации [в системе], а 1 января 2018 года — срок наступления ответственности: как административной, за неразмещение информации для органов власти и участников рынка, так и "экономической мотивации". Если вы участник рынка и не разместили информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить», — цитирует Евраева «Интерфакс».

При этом замминистра добавил, что граждане не освобождаются от оплаты ЖКХ полностью: как только данные будут внесены в систему, плательщик будет обязан заплатить.

За неподключение к системе «ГИС ЖКХ» ресурсоснабжающие организации штрафуют на 200 тысяч рублей, а управляющие организаций — на 30 тысяч рублей.

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Карпухина Мария

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