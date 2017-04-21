Правительство решит вопрос об индексации пенсий работающим

Замглавы МЭР Олег Фомичев заявил, что власти подрабатывают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.
21 апреля в кулуарах Красноярского экономического форума замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев рассказал, что власти разрабатывают вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.
«[Вопрос об индексации] прорабатывается. Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать», — цитирует Фомичева РИА «Новости».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости «принять взвешенное решение» по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.