Деньги
Источник: Сайт Банка России
09:56, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Банк РФ лишил лицензии два недобросовестных московских банка

Центробанк отозвал лицензии у банков «Образование» и «ФИНАРС Банк».

Как сообщается на официальном сайте регулятора, Банк России отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций.

В Центробанке заявили, что банк «Образование» проводил рискованную политику. В частности, организация предоставляла недостоверную финансовую отчетность, скрывая потерю капитала, и не удовлетворяла требования кредиторов по денежным обязательствам.

Кроме того, банк кредитовал компании с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности, отметили в ЦБ.

«ФИНАРС Банк», по данным регулятора, выполнял функции расчетного центра одной из платежных систем, но при этом не относился к кредитным организациям, которые Центробанк признает значимыми на рынке платежных услуг. Руководство этого банка ЦБ обвинил в проведении сомнительных транзитных операций с целью «теневой» продажи наличности.

Банк «Образование» занимал 118-е место в банковской системе РФ, «ФИНАРС Банк» располагался на 495-й строчке рейтинга.

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