Почти на 1 млрд увеличится дефицит бюджета Москвы из-за "хрущевок"

На 96,5 млрд рублей будут увеличены расходы бюджета Москвы из-за программы реновации ветхого жилья.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что пятиэтажки не будут сносить в районе Хамовники.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгордуму, мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект об изменении бюджета Москвы на 2017 год в столичный парламент.

Расходы столичного бюджета будут увеличены на 96,5 млрд рублей в связи с подготовкой к реализации программы по реновации жилья. Под подготовкой подразумевается формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовка дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселенцев, а также выполнение предпроектных и проектных работ.

Отмечается, что расходы бюджета Москвы впервые превысят 2 трлн рублей, достигнув 2 трлн 73 млрд рублей. Дефицит бюджета возрастет до 314,4 млрд рублей.