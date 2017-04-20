Деньги
Источник: Forbes
10:09, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Михельсон во второй раз стал самым богатым предпринимателем РФ

Совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон стал самы богатым предпринимателем России по версии Forbes.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших предпринимателей России. Первое место в списке занял Леонид Михельсон, совладелец частной газодобывающей компании «Новатэк», с состоянием в $18,4 млрд. Отмечается, что в 2016 году рейтинг также возглавлял Михельсон.

Второе место досталось владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Его состояние оценивается в $17,5 млрд. Третью строчку занял владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием в $16,1 млрд.

Издание отмечает, что порог отсечения кандидатов поднялся с $350 млн до $500 млн за год, а для попадания в десятку в 2017 году состояние бизнесмена должно оцениваться в $12,4 млрд (год назад — в $8,7 млрд).

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Карпухина Мария

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