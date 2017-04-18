Соль в России может подешеветь на 10% в течение двух месяцев

В России снизились отпускные цены на соль: с декабря 2016 года стоимость упала на 10%.

Как сообщает «Интерфакс» 18 апреля со ссылкой на Руспродсоюз, отпускные цены на соль отечественных заводов упали на 10% в апреле по сравнению с декабрем 2016 года. Отмечается, что тенденция в первую очередь касается каменной соли и соли «Экстра» в фасовке по 1 кг.

Так, с 3,6 рубля до 3,3 рубля за килограмм снизилась отпускная цена на соль в полиэтиленовых пакетах. Соль для нужд пищевой промышленности в мешках по 50 килограмм подешевела с 3,3 рубля до 3 рублей за 1 килограмм. При это Руспродсоюз подчеркивает, что цены также снизили и импортеры соли.

При этом покупатель не сразу увидит разницу в цене. По словам директора Руспродсоюза Дениса Флеровского, после снижения отпускной стоимости «цены на полке отреагируют в течение полутора-двух месяцев, если стоимость перевозки продукции за это время не изменится».