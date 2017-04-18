Деньги
Источник: РИА "Новости"
06:58, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Россия потеряла в 5 раз больше Турции на "помидорной войне"

Ущерб от запрета на поставку помидоров из Турции обошелся России в 1,5 миллиардов долларов.

Согласно мониторингу экономической ситуации, подготовленному РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ, на «помидорной войне» с Турцией Россия потеряла 1,5 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции исследование. Отмечается, что потери России в 5 раз превысили возможные потери Турции.

Вместе с тем эксперты отмечают, что Россия освободила на рынке нишу размером 0,5 миллиарда долларов для местных производителей помидоров и огурцов. Россия, по данным экспертов, практически смогла выйти самообеспечение по огурцам (80% от производства в 2016 году), однако по помидорам пока нет (40%).

Исследователи добавляют, что Анкара смогла переориентировать экспортные потоки, из-за чего «помидорная война» не принесла ей сильный ущерб. Так, поставки Турции помидоров в Белоруссию выросли в 7 раз, в Казахстан — в 12,2 раза, а в Азербайджан — в 54,1 раза.

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