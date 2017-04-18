Почему российские банки все реже выдают кредиты заемщикам без кредитной истории, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

По данным «Объединенного кредитного бюро», доля кредитов, выданных заемщикам без кредитной истории, по итогам 2016 года составила 19%. Для сравнения: в 2015 году без кредитной истории было получено 22% кредитов. Банки все меньше доверяют заемщикам без кредитного прошлого.

— Конечно, банки стали более тщательно относится к качеству заемщиков, — говорит Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков. — Сам по себе факт наличия или отсутствия кредитной истории имеет скорее нейтральный характер. Если сформирована кредитная история, то банку легче понимать, чего ждать от заемщика. Но думаю, что снижение числа заемщиков без кредитной истории связано с тем, что людей, которые не брали бы хоть раз в жизни кредит, становится все меньше.

Есть еще одна причина, на которую указывает эксперт, — снижение интереса потребителей к кредитам. Потребительская схема кредитования сменилась схемой накопления, когда люди предпочитают откладывать, а не брать заем. И для банков, и для экономики страны в целом это плохо.

— После кризиса 2008 года главным драйвером роста потребления населения стали кредиты, — отмечает Сергей Григорян.

Интерес к кредитам, в частности ипотеке, пытаются поддержать снижением процентных ставок. По словам эксперта, за главными игроками рынка, которые уже снизили ставки, должны отреагировать на снижение ключевой ставки ЦБ и другие банки, для этого нужно от двух-трех месяцев до полугода. Вопрос в том, будет ли готово население, которое нищает, брать кредиты.