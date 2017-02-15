Деньги
Источник: Коммерсантъ
09:53, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Минфин хочет приравнять сидр к вину для снижения акциза

В письме «Опоре России» Министерство финансов предлагает внести поправки в закон о госрегулировании алкоголя.

Как пишет «Коммерсантъ» 15 февраля, Минфин предлагает приравнять отечественные сидр, пуаре и медовуху к продукции виноделия с защищенным географическим указанием, которая сейчас облагается акцизом по ставке 5 рублей за литр. Об этом ведомство написало в письме «Опоре России». Копия письма имеется в распоряжении редакции.

Издание напоминает, что акциз на сидр, пуаре и медовуху Минфин в начале года повысил до 21 рубля за литр. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин в интервью изданию отметил, что признание напитков брожения продуктами виноделия с защищенным географическим указанием станет шагом к снижению акциза.

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Карпухина Мария

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