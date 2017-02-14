Рубль набирает силу, но надолго ли?

В понедельник курс доллара впервые с июля 2015 года опустился до 58 рублей

Колебания курсов валют и возможность ослабления рубля из-за действий властей обсудил с экспертом Sobesednik.ru.

В понедельник курс доллара впервые с июля 2015 года опустился до 58 рублей. Многие эксперты называли этот порог критическим: если американская валюта снизится до этой отметки, то пойдет еще дальше и 55 рублей за доллар станут реальностью. Sobesednik.ru обсудил с экспертом, что делать в этой ситуации тем, у кого есть накопления.

Финансовый аналитик Игорь Дмитриев считает, что к этому событию стоит относится осторожно:

— Сейчас наоборот возможны отскоки вверх (для доллара — авт.) от тех значений, которые мы видим. Потому что такое положение дел, которое сейчас складывается, по большому счету не устраивает наши монетарные власти, и очевидно, что будут приняты меры к ослаблению рубля. Они уже принимаются сегодня — это и валютные интервенции на рынке, и, возможно, в будущем понижение ключевой ставки, чтобы поддержать необходимый уровень российской валюты. Потому что при нынешнем курсе рубля поступления в федеральный бюджет от продажи нефти (они поступают в долларах — авт.) не удерживаются в нужном объеме. Безусловно, со стороны правительства будет определенная реакция, — прогнозирует Дмитриев.

Сейчас на высокий курс рубля, по мнению аналитиков, влияют высокие цены на нефть, а также позитивные новости рынка и политики, в частности тот факт, что страны ОПЕК действительно снизили объемы добычи нефти и соблюдают договоренность.

— Рубль сейчас находится на достаточно крепких уровнях, когда стоит обратить внимание на инвестиции в тот же доллар, — советует Дмитриев. — Он будет укрепляться против остальных мировых валют, в том числе евро.

Аналитик не советует менять сейчас доллары на рубли — для этого сейчас наоборот не самый подходящий момент. Лучший вариант для держателей американской валюты — «перетерпеть» высокий рублевый уровень; правда, сколько недель или месяцев — в нынешней ситуации не может сказать никто.

— Такие скачкообразные вещи часто говорят о том, что тенденция может скоро развернуться, — говорит Дмитриев. — Может быть пробит еще один порог, например 56 рублей за доллар, а потом пойдет ослабление рубля.