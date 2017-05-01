Советы юриста: Как сэкономить на госпошлинах

Теперь госпошлина станет для вас на 30% меньше, если вы просто подадите заявление на сайте госуслуг

С 1 января можно получить скидку на госпошлины. Как это сделать, Sobesednik.ru узнал у адвоката Леонида Альперовича.

– Раньше при оплате гос­пошлин на экономию могли рассчитывать лишь те граждане, кто воспользовался получением госуслуги в электронном виде (неважно, через региональный, городской или федеральный портал). С 1 января ситуация изменилась – теперь госпошлина станет для вас на 30% меньше, если вы просто подадите заявление на сайте госуслуг (получать услугу там при этом уже не обязательно, можно сделать это при личном приеме) и проведете платеж через интернет.

Есть, впрочем, несколько нюансов. Эта скидка касается не всех видов пошлин. Дешевле можно уплатить некоторые госпошлины в ГИБДД (выдача и замена водительского удостоверения, в т.ч. международного, регистрационных знаков на автомобиль, мотоцикл, прицеп, выдача ПТС или внесение изменений в него, другие документы и справки).

Еще со скидкой можно оплатить пошлину на регистрацию и расторжение брака.

Обещают, что список будет расширяться. Но возможно, и нет: пока законодатели установили, что такой режим оплаты госпошлин будет действовать лишь до 01.01.2019 г. (часть 2, ст. 333.35, п. 4 Налогового кодекса).