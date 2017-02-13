Деньги
Источник: РИА "Новости"
11:23, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Доллар впервые с 2015 года упал ниже 58 рублей из-за Трампа

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 58 рублей впервые с 2015 года.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Московскую биржу, курс доллара в понедельник, 13 февраля, снизился на 28 копеек и достиг отметки 58 рублей. Позиции европейской валюты также заметно ослабли: курс евро снизился до 61,32 рубля. Оба этих показателя являются минимальными с 2015 года.

Стоимость барреля нефти марки Brent 13 февраля составила 56,6 доллара, то есть рублевая стоимость барреля нефти остается чуть ниже 3,3 тысячи рублей.

Данная позитивная динамика, по мнению финансовых аналитиков, объясняется снижением геополитических рисков для инвесторов, которые планируют вкладывать средства в российскую экономику. Также эксперты связывают укрепление рубля с приходом к власти в США Дональда Трампа и ожидания отмены санкций, пишет РИА «Новости».

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