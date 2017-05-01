"ЦБ не будет создавать желаемый курс". Андрей Мовчан о рубле и долларе

Sobesednik.ru узнал у экономиста Андрея Мовчана, стоит ли готовиться к росту цен и что делать для защиты сбережений.

Нельзя сказать, что в последнее время рубль лихорадит. Но и ощущение, что в мире валют неспокойно, почему-то не проходит...

– Есть предпосылки, что рубль будет слабеть, а цены расти? Бежать покупать доллары, пока рубль сильный?

– Насчет покупки долларов ничего не знаю. Если бы знал, взял бы огромный кредит, купил бы долларов (или евро) и зарабатывал бы невероятные деньги. Если бы кто другой знал такие вещи, он бы тоже не растерялся, уверяю вас. Но поскольку вы не видите новых миллиардеров, сколотивших таким образом состояние, значит, этого никто не знает.

В любом случае ЦБ точно не будет создавать себе желаемый курс. Он просто будет покупать какое-то количество валюты. И то не сейчас, а только если рубль слишком укрепится. Да и что он сочтет этим «слишком»? Никто не знает, ведь ЦБ должен решать еще одну задачу – таргетирование инфляции (т.е. удерживать ее на низком уровне). А если у вас слишком слабая домашняя валюта, инфляция может выйти из-под контроля. Поэтому я бы не паниковал, никуда бы не бежал (это и вообще вредно), а просто спокойно бы смотрел, что происходит. Поймите: ну нет такого магического кристалла, сквозь который можно увидеть, что завтра будет с курсом.

– Повлияют ли на курс заявления Трампа? Он говорит: США нужен слабый доллар и он будет к этому стремиться...

– Слова вообще никак не влияют на рынок. Особенно на доллар. В общем-то и на рубль не влияют, несмотря на то, что рубль – валюта волатильная и пугливая. Влияют дела.

Что у нас происходило с долларом, евро и рублем в последнее время? Перед инаугурацией Трампа было более-менее очевидно, что Федеральная резервная система (ФРС, аналог нашего ЦБ. – Ред.) поднимет ставку. Это заставляло доллар двигаться вверх. А рубль стоял на месте, поскольку в тот момент и нефть дорожала (а рубль привязан к цене на нее).

ФРС ставку в итоге подняла и заявила: в 2017-м будет ее поднимать 4 раза. Очень агрессивное было заявление, все в этом уверились, доллар остался на высоком уровне, а нефть продолжала расти... Рубль продолжал стоять на месте. Потом нефть остановилась и даже пошла чуть назад. Рубль тоже чуть ослабел. А ФРС вдруг заявила, что не будет повышать ставку – ни в январе, ни в феврале. Раз так, доллар немного отступил. А рубль по-прежнему никуда не двигается, так как и цена на нефть никуда не двигается. Вот и всё.

– К чему приведет заявление Трампа, что США не будут закупать нефть?

– Ни к чему. Возможно, США будут меньше продавать на внешнем рынке нефти, потому что перестанут ее закупать. Но баланс-то спроса и предложения все равно останется – Трамп же не сможет его изменить.

Значит, если у него будет лишняя нефть, он все равно будет продавать ее наружу. А если он не будет закупать, значит, должен больше производить. За какой срок он сможет это обеспечить? За несколько лет?

Но, чтобы больше производить, ему нужна более высокая цена: то, что сейчас производится – еще рентабельно, но если двигаться вперед, это будет уже более дорогая нефть.

Значит, если он перестанет закупать и цена на мировом рынке упадет, получится, что у него на внутреннем рынке цена на нефть гораздо выше, чем на внешнем? Так не бывает, по крайней мере в условиях рыночной экономики. Просто потому, что это невозможно.