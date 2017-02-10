Деньги
Источник: РИА "Новости"
15:57, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Отказавшиеся от карт "Мир" бюджетники получат зарплату наличными

Бюджетники смогут отказаться от перечисления зарплаты на карту «Мир», согласившись получать деньги в кассе.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 10 февраля рассказал журналистам о том, что бюджетники смогут отказаться от получения зарплаты на банковскую карту «Мир».

«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться начисления им зарплаты на карту "Мир", но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», — цитирует Артемьева РИА «Новости».

Напомним, перевод всех бюджетных и социальных выплат на карту «Мир» начнется с 1 января 2018 года.

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