Когда ЦБ прекратит массово отзывать лицензии у банков?

Экономист Игорь Николаев объяснил, почему оздоровление банковского сектора в России произойдет лишь через три года.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что оздоровление банковского сектора в России займет еще несколько лет. По ее словам, процесс затянулся из-за экономического спада и ухудшения качества активов российских банков.

Директор Института стратегического анализа «ФБК», экономист Игорь Николаев согласился с Набиуллиной и рассказал, какие реформы необходимо провести, чтобы хотя бы через три года ситуация в банковском секторе нормализовалась.

— Я согласен с тем, что процесс затягивается, и, в общем-то, не по вине Центрального банка, — считает эксперт. — Центробанк, если обратить внимание, постоянно в своих прогнозах свои ожидания сопровождает комментарием, что у нас будет экономический рост. Очень небольшой — 0,5–1%, в пределах 2 процентов, — а бо́льший экономический рост возможен только при условии проведения структурных реформ.

— Когда это произойдет, как вам кажется? Наше правительство готово к серьезным экономическим преобразованиям?

— Со структурными реформами у нас действительно пока беда. Это означает, что успешная реформа банковского сектора возможна только тогда, когда и структурные реформы в российской экономике будут успешно завершены. Банк настолько встроен во всю экономическую систему, что невозможно навести там идеальный порядок с точки зрения структурного реформирования, в то время как экономика оставалась бы с серьезными структурными перекосами.

— О каких именно реформах идет речь? Когда они могут быть завершены?

— Неприятная особенность структурных реформ в том, что они требуют времени для своего завершения. К примеру, чисто технологически вы не исправите быстро, за несколько месяцев, такую структурную диспропорцию, как небольшая доля малых предприятий в российской экономике. Доля малых и средний предприятий составляет немногим более 20%, а хотелось бы, чтобы она была около 50%. Кстати, это важный момент, который влияет на банковскую систему. Чтобы поменять пропорции, понадобится несколько лет. Поэтому пытаясь ответить на ваш вопрос «А когда?», я бы сказал: «Не менее трех лет». Потому что слишком серьезная структурная диспропорция.

— Набиуллина надеется, что в итоге мы придем к такой ситуации, когда число отзывов лицензий у банков будет измеряться несколькими единицами в год. Сейчас мы наблюдаем совершенно противоположную картину: за 2016 года у банков было отозвано рекордное количество лицензий с 1999 года. Что вы об этом думаете?

— Я уверен, что, естественно, когда-нибудь мы придем к этому. Это такой процесс, когда всё конечно, всё выражается в конкретных единицах. Понятно, что бесконечно долго продолжаться это не может. Но, опять же, не думаю, что это случится уже в этом году или в 2018 году. На то, чтобы у нас отбиралось всего несколько лицензий в год, тоже потребуется еще несколько лет.

— Если в экономике все равно будет продолжаться спад и ситуация лишь усугубится, удастся ли Центробанку привести банковский сектор в порядок или хотя бы как-то развернуть дела в лучшую сторону?

— Долговременный устойчивый подъем как раз может быть обеспечен за счет успешного проведения тех самых структурных реформ. И, кстати, Банк России об этом как раз справедливо говорит. У нас может быть зафиксирован статистически небольшой рост за счет применения инструментов денежно-кредитного регулирования, что сейчас и происходит. Это не значительный минус, а такое болтание около нуля. Но как раз устойчивого высокого экономического роста только за счет инструментов денежно-кредитного регулирования вы не получите, это невозможно.

Плюс надо учитывать еще одну важную особенность. Реформы — это правильно, это необходимо, но есть еще одно обстоятельство: достаточными реформы будут, когда прекратится санкционное противостояние. В этом смысле с завершенностью реформ не только для экономики, но и для Банка России в целом есть дополнительная большая проблема.

— То есть нужно параллельно разобраться во внешней политике.

— Да, именно так! Катастрофы не будет, но надо отдавать себе отчет в том, что и роста экономики темпами выше общемировых тоже не будет, если останутся санкции и контрсанкции. С санкциями можно существовать, но развиваться по-настоящему нельзя.