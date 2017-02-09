Деньги
Источник: ЦБ РФ
07:22, 09 Февраля 2017 Версия для печати

ЦБ отозвал лицензию у неисполнявшего законов банка "Енисей"

9 февраля Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Енисей».

Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, красноярский банк «Енисей» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В пресс-релизе ЦБ отмечает, что решение отозвать лицензию у «Енисея» «принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».

В банке назначена временная администрация.

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