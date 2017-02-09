ЦБ отозвал лицензию у неисполнявшего законов банка "Енисей"

9 февраля Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Енисей».
Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, красноярский банк «Енисей» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
В пресс-релизе ЦБ отмечает, что решение отозвать лицензию у «Енисея» «принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».
В банке назначена временная администрация.
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