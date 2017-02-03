Деньги
Источник: РИА "Новости"
14:57, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Владимир Путин предсказал небольшой рост зарплат в 2017 году

Владимир Путин заявил, что в 2017 году в РФ могут вырасти зарплаты и увеличиться покупательская способность.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в 2016 году реальные доходы россиян снизились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

3 февраля президент России Владимир Путин встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, который сообщил, что в регионе произошло «некоторое снижение» по заработной плате и покупательской способности.

В ответ Владимир Путин сказал, что в 2017 году эта негативная тенденция переломится. «Тем не менее надо всё-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», – цитирует РИА «Новости» президента.

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