Владимир Путин предсказал небольшой рост зарплат в 2017 году

Владимир Путин заявил, что в 2017 году в РФ могут вырасти зарплаты и увеличиться покупательская способность.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в 2016 году реальные доходы россиян снизились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

3 февраля президент России Владимир Путин встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, который сообщил, что в регионе произошло «некоторое снижение» по заработной плате и покупательской способности.

В ответ Владимир Путин сказал, что в 2017 году эта негативная тенденция переломится. «Тем не менее надо всё-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», – цитирует РИА «Новости» президента.