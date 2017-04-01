Деньги
Источник: «Собеседник» №4-2017
07:02, 03 Февраля 2017 Версия для печати

День в истории с Борисом Бурдой. Первая финансовая пирамида

Кадр из фильма «Тюльпановая лихорадка»
Кадр из фильма «Тюльпановая лихорадка»
Фото: YouTube

Борис Бурда Sobesednik.ru решил напомнить о том, 380 лет назад рухнула первая финансовая пирамида – «тюльпановая».

3 февраля 1637 года рухнула «тюльпановая» пирамида. Не в Египте, разумеется, – в Голландии. На аукционе в городе Харлеме из предложенных к продаже партий тюльпанов была куплена одна-единственная! Об этом узнали не сразу – через день на аукционе в Алкмаре, всего в 20 милях от Харлема, за одну-единственную (!) луковицу тюльпана «Адмирал Энкхузен» заплатили 5200 гульденов – это примерно 4,5 кило золота, а в общем продали в сто раз больше. Но денег за товар продавцы не получили – весть дошла до всех, и цены рухнули. А ведь в торговлю тюльпанами были вовлечены тысячи голландцев. Каждая луковица редкого сорта перепродавалась несколько раз, и цена на них все росла, люди победнее покупали доли этих луковиц, у всех этих людей на руках были сертификаты, за которые они собирались получить уйму денег, – и вдруг оказалось, что это практически ничего не стоит!

Борис Бурда
Борис Бурда
Фото: из личного архива

А где же сейчас посмотреть на эти тюльпаны бешеной красоты, за которые люди платили по несколько кило золота? А негде – они возникали при поражении обычных тюльпанов вирусом, слабо размножались и все пропали.

Зато через сто лет после «тюльпановой лихорадки» Голландию тряхнула такая же история с гиацинтами, в 1912 году – с гладиолусами, в 1838 году Францию захлестнул бум с георгинами, а пирамида лилий в Китае рухнула вообще недавно, в 1985 году. Боюсь, что не в цветах тут дело...

читайте также:Финансовые пирамиды, хоть и меняют методы и обличья, по-прежнему находят доступ к кошелькам граждан
Как в России расцветают новые финансовые пирамиды
В России – расцвет новых финансовых пирамид. Sobesednik.ru узнал, как не стать жертвой мошенников »

читайте также:Дик Ван Дайк в роли Робинзона
День в истории с Борисом Бурдой. 308 лет назад спасли Робинзона Крузо
Знаток истории Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о Робинзоне Крузо и его прототипе »

Бурда Борис

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

День в истории с Борисом Бурдой. Первая финансовая пирамида
07:02, 03 Февраля 2017
Борис Бурда Sobesednik.ru решил напомнить о том, 380 лет назад рухнула первая финансовая пирамида – «тюльпановая»
»
"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»