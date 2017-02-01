Новая купюра ЦБ напомнит россиянам о песне группы "Мумий Тролль"

Центральный банк утвердил изображения, которые появятся на купюрах номиналами 200 и 2000 рублей.

Как ранее писал Sobesednik.ru, руководство Банка России предложило россиянам самим выбрать оформление новых банкнот в 200 и 2000 рублей, которые планируется выпустить в 2017 году. Для этого был организован специальный конкурс.

1 февраля на сайте Центробанка появилось сообщение, где говорится о том, что совет директоров принял окончательное решение об оформлении новых купюр.

Так, на банкноте в 200 рублей можно будет увидеть символы Севастополя, а на купюре в 2000 рублей — красоты Дальнего Востока.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области», — сообщили представители регулятора.

Данное решение было принято по итогам конкурса, в котором мог принять участие любой гражданин России. Новые купюры поступят в обращение в конце этого года.

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, одним из аргументов в пользу Владивостока для многих послужила популярная песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000».