Деньги
Источник: Сайт Центрального банка РФ
12:44, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Новая купюра ЦБ напомнит россиянам о песне группы "Мумий Тролль"

Центральный банк утвердил изображения, которые появятся на купюрах номиналами 200 и 2000 рублей.

Как ранее писал Sobesednik.ru, руководство Банка России предложило россиянам самим выбрать оформление новых банкнот в 200 и 2000 рублей, которые планируется выпустить в 2017 году. Для этого был организован специальный конкурс.

1 февраля на сайте Центробанка появилось сообщение, где говорится о том, что совет директоров принял окончательное решение об оформлении новых купюр.

Так, на банкноте в 200 рублей можно будет увидеть символы Севастополя, а на купюре в 2000 рублей — красоты Дальнего Востока.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области», — сообщили представители регулятора.

Данное решение было принято по итогам конкурса, в котором мог принять участие любой гражданин России. Новые купюры поступят в обращение в конце этого года.

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, одним из аргументов в пользу Владивостока для многих послужила популярная песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000».

читайте также:К 5-тысячной купюре многие все еще относятся с подозрением
Почему с 5-тысячными купюрами возникло столько проблем?
Почему терминалы оплаты не всегда принимают 5-тысячную купюру, а продавцы не хотят ее разменивать, объяснил эксперт »

читайте также:Рубли
Экономист: Новая купюра не вернет доверие к рублю и власти
По мнению эксперта «Собеседника», 2-тысячная купюра не повысит доверия людей к национальной валюте »

Также по теме
Банки
Рубль
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»
5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао
22:09, 02 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период
»