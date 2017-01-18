Сергей Ежов: Налог на молодость и бедность

За что безработные россияне должны будут платить в Пенсионный фонд, разбирался обозреватель Sobesednik.ru.

В этом году правительство разработает схемы взимания так называемого «налога на тунеядство», сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. По его словам, людям придется самим за себя делать платежи в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. Сумма ежегодных отчислений должна составить около 25 тысяч рублей на одного человека, прогнозировали ранее эксперты.

Наша страна берет на вооружение опыт Белоруссии, где подобный налог ввели пару лет назад. За его неуплату предусмотрены штрафы и административный арест.

Впрочем, если за неуплату налога и у нас предусмотрят арест, то его можно будет признать фактическим принуждением к тому, чтобы пойти на биржу труда. А это уже противоречит Конституции РФ, статья 37 которой принудительный труд запрещает.

Конечно, власти говорят, что мера в первую очередь направлена на задействованных в «сером секторе» экономики. На тех, кто имеет стабильный доход, но уклоняется от того, чтобы делиться им с государством. Но новый закон наверняка затронет и другие категории граждан. Например, постоянно ухаживающих за больными родственниками. Или домохозяек, воспитывающих детей. Им придется либо устраиваться посудомойками на полставки, либо лишать семью денег в пользу поистрепавшегося на военных расходах и роскошестве чиновников бюджета. А ведь если один человек в семье может позволить себе не работать — значит, другой член семьи зарабатывает как минимум выше среднего и, соответственно, уже платит государству немалую порцию налогов. Можно сказать, что за двоих.

Еще один возможный пример тех, кому с введением нового налога придется ужаться — «вольные художники». Причем как молодежь, выполняющая разовые заказы через интернет, так и «фриласеры» старой формации — сельские жители, занимающиеся собирательством в лесах. Однако и у тех, и других заработки, как правило, небольшие. И уж точно они не сравнятся с прибылью лидеров списка Forbes Леонида Михельсона, Михаила Фридмана или Геннадия Тимченко. Которые, как и все мы, платят 13% подоходного налога. Но опыт европейских стран, где налоги для богачей достигают 50%, а бедные от них освобождаются вовсе, министр соцзащиты (!) перенимать не спешит, предпочитая по примеру Белоруссии обложить дополнительной данью и без того по западным меркам нищих россиян.

Особенно спорно выглядят планы правительства на фоне экономического кризиса. В сложные времена можно было бы задуматься о том, как помочь социально незащищенным категориям — и заодно повысить тем самым потребительскую активность. Даже на Западе механизмы быстрого стимулирования конечного спроса дают быстрые результаты.

Вместо этого молодым и бедным предлагается «добровольно», но чуть ли не под страхом попадания в камеру ИВС нести последние деньги в Пенсионный фонд. И было бы ради чего! Средний размер пенсии в России составляет 13 тысяч рублей, а среднестатистический мужчина успевает посидеть на содержании у государства в старости всего шесть лет: в среднем мужчины в России живут до 66 лет, а выходят на пенсию в 60. К тому же давние друзья президента, такие как экс-министр финансов Алексей Кудрин, активно лоббируют повышение пенсионного возраста.

В общем, не начинайте писать стихи, если не имеете богатых родственников, готовых за вас платить государству налог на тунеядство. Или будьте готовы к тому, чтобы продолжать оттачивать свое авторское мастерство, параллельно подкрепляясь баландой.