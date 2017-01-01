Сергей Ежов: В госкомпаниях все равны. Но некоторые равнее

Обозреватель Sobesednik.ru выяснил, что поправки в Трудовой кодекс не скажутся на зарплатах глав госкорпораций.

Благая идея сблизить заработки руководителей госкомпаний и их подчиненных по давней российской традиции не затронула привилегированный слой отечественных управленцев. Из-под удара выведены топ-менеджеры корпораций, хотя именно их высокие вознаграждения будоражили умы беднеющего из-за кризиса населения.

Согласно вступившим с января в силу поправкам в Трудовой кодекс, оклады начальников привязываются к средним зарплатам в федеральных, региональных и муниципальных организациях. Точные пропорции должны определить власти для каждого учреждения и предприятия своего уровня. На общероссийском уровне правительство уже утвердило формулу «один к восьми».

Однако новая норма не касается естественных монополий: «Газпрома», РЖД и прочих. Так что годовому доходу главы «национального достояния» Алексея Миллера в 17,7 млн $ (по оценке Forbes) по-прежнему ничего не угрожает.

Похоже, затянуть пояса в первую очередь придется «топ-менеджерам» школ, больниц и театров. Но даже и это далеко не факт – в законе предусмотрены исключения для неких «уникальных» учреждений. Составление особого списка, на который не распространяется требование ограничения вилок зарплат, отдано на откуп региональным чиновникам.

Социальное неравенство в России – одно из самых заметных в мире. По оценке Credit Suisse Research Institute, большая часть российского благосостояния (89%) находится в руках очень узкой прослойки населения – 10% самых богатых людей страны. Ну а так как государство в нашей экономике до сих пор имеет львиную долю, то и расслоение начинается с госкорпораций. Так, в «Роснефти» разрыв между зарплатами ключевых управленцев и рядовых сотрудников достигает 270 раз. В Сбербанке разница также впечатляющая – 232.

Конечно, плохо не само неравенство как факт. Вопрос лишь в том, обоснованно ли оно. Видимо, российская государственная элита все еще уверена в собственной недооцененности.