Деньги
Источник: ТАСС
11:32, 14 Января 2017 Версия для печати

Налоговая нагрузка в РФ снизится при отказе от теневой экономики

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин назвал способы снижения налогов на бизнес.

14 января на Гайдаровском форуме в Москве министр Максим Орешкин заявил о том, что в случае, если компаний, прибегающих к теневой экономике, станет меньше, то в России может снизится налоговая нагрузка на бизнес.

«Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работать "в белую", то, конечно, для него налоговая нагрузка высока. Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки 5% ВВП были бы гораздо больше. Это означает, что сама налоговая нагрузка довольно высока», — цитирует Орешкина ТАСС.

Он добавил, что отсутствие теневой экономики позволит собирать те же средства, но с меньшим налогом.

«Главная задача — делать так, чтобы теневой экономики было меньше, и тогда при более низком уровне налогов тот же объем поступлений можно неплохо получать», — заключил министр.

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Карпухина Мария

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