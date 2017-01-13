Деньги
Источник: РЕН ТВ
15:28, 13 Января 2017 Версия для печати

Счет за парковку на 3 млн выставили в Шереметьево из-за погоды

Мужчине, оставившему автомобиль на парковке в Шереметьево, предъявили счет на 3 миллиона рублей.

Как рассказал 13 января начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис телеканалу «РЕН ТВ», из-за неблагоприятных погодных условий паркомат в Шереметьево дал сбой и выставил одному из автомобилистов счет на 3 миллиона.

«При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой. В кратчайшие сроки неисправность была устранена», — сказал Генис.

По данным телеканала, ранее автомобилист оставил свою машину на парковке в Шереметьево на 45 минут. Когда он вернулся, паркомат выдал ему талон, по которому водитель должен был заплатить 3,3 миллиона рублей за 17 лет стоянки.

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