Деньги
Источник: РИА "Новости"
13:46, 09 Января 2017 Версия для печати

Единовременную выплату пенсионерам РФ пришлют в середине января

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей с 13 по 28 января.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ. Как пояснили в организации, данные сроки действительны для всех категорий пенсионеров и не зависят от того, когда они обычно получают пенсии. Единовременная выплата будет доставлена по почте вместе с обычной пенсией, а к тем, кто уже получил пенсию за январь, почтальоны придут во второй раз.

«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 миллиарда рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — заявили в Пенсионном фонде.

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