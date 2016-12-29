Что будет с ценами на продукты в год Петуха

Sobesednik.ru выяснил у эксперта, какие из продуктов питания в наибольшей степени подорожают в 2017 году.

Порадует ли наступающий год наш желудок?

– Похоже, что мечта Центробанка об инфляции ниже 6% имеет шанс сбыться по целому ряду наименований продовольственной корзины, – считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. – Это касается товаров, которыми удалось обеспечить себя практически полностью – сахар, масличные, зерновые, круглый рис, индейка, курица, свинина, основные виды круп, кукуруза, соя, рапс. Сейчас стоит вопрос о переходе по этим позициям на экспортную модель, что должно положительно отразиться и на качестве товаров, и на их ценах для потребителя. Но здесь пока много проблем, с которыми должно поработать государство.

В отстающих отраслях у нас числятся молочка, производство говядины, а также поставки рыбы, особенно красной, которая как заплыла в область заоблачных цен, так там и остается. Поголовье крупного рогатого скота в России, увы, сокращается уже три десятка лет, и импортозамещение так и не дошло до отечественных буренок, поэтому цены на говядину вряд ли нас так уж обрадуют. То же и с молочкой, где из-за нехватки натурального молока качество всех производных продуктов падает при достаточно высоких ценах.