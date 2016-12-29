ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных Воротах" и НКБ

Банк России отозвал лицензии у московского «Банка на Красных Воротах» и банка НКБ.

Как сообщается на сайте регулятора, Центробанк с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ) и кредитной организации НКБ.

Банк РФ обвинил руководство БНКВ в проведении высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

КБ «НКБ» лишился лицензии, поскольку не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

В оба банка назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.