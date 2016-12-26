Доходы россиян в 2016 году упали больше, чем ожидалось

В Минэкономразвития сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизятся на 5,8%.

Ранее ожидалось, что спад реальных доходов населения составит за год 5,6%. Однако Минэкономразвития пришлось пересмотреть свои оценки после того, как Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам за 2015 год в сторону увеличения.

«Годовое снижение составило 3,2% год к году против 4,3% год к году по предварительной оценке. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 году», – говорится на сайте Минэкономразвития.