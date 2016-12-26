Деньги
Источник: Сайт Минэкономразвития
16:21, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Доходы россиян в 2016 году упали больше, чем ожидалось

В Минэкономразвития сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизятся на 5,8%.

Ранее ожидалось, что спад реальных доходов населения составит за год 5,6%. Однако Минэкономразвития пришлось пересмотреть свои оценки после того, как Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам за 2015 год в сторону увеличения.

«Годовое снижение составило 3,2% год к году против 4,3% год к году по предварительной оценке. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 году», – говорится на сайте Минэкономразвития.

читайте также:Евгений Ясин
Евгений Ясин: Экономика поднимается? Не видно
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – об отсутствии стабилизации в российской экономике, объявленной Медведевым »

читайте также:Ведущие экономисты полагают, что дна мы еще не нащупали
Резервы выскребли до дна. Экономисты – о путях выхода из кризиса
Sobesednik.ru поговорил с экспертами на Общероссийском гражданском форуме об экономическом положении страны »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Эксперт-летчик не верит в версию о некачественном горючем на Ту-154
17:43, 26 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с экспертом-летчиком версию о некачественном топливе как причине падения Ту-154 Минобороны
»
"Так быть не должно". Россия скорбит по жертвам Ту-154; первые версии
17:04, 26 Декабря 2016
Все о крушении Ту-154 в Сочи и первые версии катастрофы, в которой погибли хор Александрова, журналисты и доктор Лиза
»
Данила Козловский ищет идеальную жену в образе ягуара
16:13, 26 Декабря 2016
Данила Козловский представил «семейный» проект «Азбука 2.0» и вместе с детьми сам сделал новогоднюю открытку
»