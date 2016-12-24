Евгений Ясин: Экономика поднимается? Не видно

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – об отсутствии стабилизации в российской экономике, объявленной Медведевым.

Недавнее традиционное к концу года большое интервью, которое дал телеканалам премьер Дмитрий Медведев, производит впечатление, что в экономике России все в порядке.

Я уважаю Медведева. Он разумный человек – я в этом давно убедился. И те накладки, которые иногда происходят... Тут дело, думаю, не в его руководстве. Дело в ситуации – ведь у нас бюрократия установила власть над бизнесом.

Но в данном случае мне трудно согласиться с премьером, что в экономике произошла стабилизация, необходимая для подъема.

У меня нет такого ощущения. Я не вижу признаков, что экономика в ближайшие годы пойдет на подъем.

Медведев говорил о том, что некоторые отрасли показали существенный рост (3% – сельское хозяйство, 10% – металлургия...). Все это так. Но если говорить об экономике в целом, то восполнения тех потерь, которые произошли из-за падения цен на энергоносители, все-таки, на мой взгляд, не произошло. А именно это для нас исключительно важно.

Но я с одобрением отношусь к тому, что правительство и президент не склонились к советам тех, кто предлагал насытить деньгами экономику (Медведев прямо сказал об этом в интервью). Это привело бы лишь к росту инфляции. Они положились на ЦБ, который принимает исключительно взвешенные решения.

Буквально на днях пришла новость: ЦБ не будет снижать ставку, она останется 10%. И это, я считаю, правильно. Дело в том, что у ЦБ совсем другая задача, чем у его американского аналога – ФРС, которая буквально на днях ключевую ставку повысила. У ФРС задача – обеспечить приток инвестиций. А задача ЦБ – справиться с инфляцией.

Мы не можем обеспечивать рост, не избавившись от груза инфляции, который идет из 1990-х. А мы от него еще до конца не избавились. И если в следующем году инфляция составит всего 4%, это будет прорыв. Но все-таки для подъема нужен еще более низкий ее уровень – 2–3%.

Кроме того, инвестиции. Сейчас для нас более важен уровень эффективности от них (он должен быть намного выше), чем их количество и объем. Ну и конечно, конкуренция. Не говоря уже о тех институциональных изменениях, о необходимости которых я твержу много лет.

В общем, я думаю, еще как минимум год экономика России будет находиться в состоянии стагфляции (одновременное затяжное ослабление экономической активности – стагнация – и инфляция). И дай бог, чтобы это происходило при снижающейся инфляции.