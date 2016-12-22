Деньги
Источник: Фонд гарантирования вкладов физических лиц
07:46, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Украина купила "Приватбанк" за гривну из-за нехватки средств

Министерство финансов Украины получило 100% акций «Приватбанка» стоимостью в одну гривну.

В пресс-релизе, размещенном на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сказано, что Минфин Украины приобрел акции «Приватбанка». Акции Минфин получил, заплатив банку одну гривну.

«Поскольку капитал "Приватбанка" приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — сказано в заявлении.

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