Деньги
Источник: Сайт Банка России
17:33, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Международные резервы РФ оскудели на $8 млрд за пять дней

Со 2 по 9 декабря объём международных резервов РФ снизился на $8 млрд – с $387 млрд до $379 млрд.

На сайте Банка России говорится, что такое резкое оскудение международных резервов России произошло в основном из-за «отрицательной переоценки, а также предоставления банкам-резидентам средств по операциям "валютный своп"».

На прошлой неделе международные резервы России выросли на $1,7 млрд, до этого они сократились сначала на $3,7 млрд, а затем на $400 млн. В течение 2016 года резервы оскудели на 4,4% – с $385,460 млрд до $368,399 млрд.

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Ушаков Олег

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