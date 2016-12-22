Международные резервы РФ оскудели на $8 млрд за пять дней

Со 2 по 9 декабря объём международных резервов РФ снизился на $8 млрд – с $387 млрд до $379 млрд.

На сайте Банка России говорится, что такое резкое оскудение международных резервов России произошло в основном из-за «отрицательной переоценки, а также предоставления банкам-резидентам средств по операциям "валютный своп"».

На прошлой неделе международные резервы России выросли на $1,7 млрд, до этого они сократились сначала на $3,7 млрд, а затем на $400 млн. В течение 2016 года резервы оскудели на 4,4% – с $385,460 млрд до $368,399 млрд.