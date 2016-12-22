Деньги
Источник: ЦБ РФ
11:25, 22 Декабря 2016 Версия для печати

ЦБ назначил администрацию в лишенных лицензий банках

22 декабря Центробанк РФ отозвал лицензии у НКО «Столичная расчетная палата» и Межрегионального клирингового банка.

Согласно сообщениям, опубликованным на сайте регулятора, небанковская кредитная организация (НКО) «Столичная расчетная палата» и Межрегиональный клиринговый банк потеряли лицензии из-за не соблюдения требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и из-за проведения сомнительных транзитных операций.

В НКО и банке назначена временная администрация.

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