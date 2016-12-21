В МВД предсказали увеличение стоимости пачки сигарет на 130 рублей

По расчетам Министерства внутренних дел, пачка сигарет в 2017 году будет стоить около 220 рублей.

О стоимости пачки сигарет в 2017 году сообщила газета «Известия». В распоряжение редакции попало письмо замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — сказано в письме.

В ведомстве, по данным издания, отметили, что повышение стоимости пачки сигарет связано исключительно с учетом повышения акцизов на табак.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс, в 2017 году налог на табачную продукцию повышается на 26%. Издание отмечает, что на данный момент средняя цена пачки сигарет — 90 рублей.