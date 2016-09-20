США требует от ВТБ $5 млн за фиктивные сделки с фьючерсами

Комиссия США по торговле фьючерсами обвинила банк ВТБ в фиктивных сделках и требует выплатить штраф в 5 млн долларов.

Как сообщили на сайте американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, ведомство предъявило банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинения в совершении фиктивных сделок с рублевыми фьючерсами. В связи с этим Комиссия требует от банка ВТБ выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов.

По данным Комиссии, с 2010 по 2013 год «ВТБ Капитал» заключил почти 100 сделок на сумму в 36 миллиардов долларов. ВТБ не был в состоянии хеджировать свои валютные риски и начал переносить их на дочерние компании. А «ВТБ Капитал» в это время хеджировал риски на внебиржевом рынке по более выгодным ставкам. Именно поэтому Комиссия США сочла торговлю ВТБ фьючерсами фиктивной.