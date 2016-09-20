Реальный доход россиян рекордно снизился впервые с 2008 года

В 2016 году темпы падения реальных доходов россиян ускорились и за год сократились сразу на 8%.

Как сообщили в Росстате, реальные располагаемые доходы российского населения к августу 2016 года снизились еще на 8,3%. Сейчас темпы падения доходов достигли рекордных показателей впервые за семь лет. В прошлый раз более сильное снижение уровня доходов в РФ фиксировали только в 2008 году.

Наибольшие темпы падения доходов россиян были в июле 2016 года (на 7,3%). В марте же уровень доходов упал лишь на 1,3%.

В номинальном выражении средний доход на душу населения в РФ в августе 2016 года составил чуть более 30 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная зарплата равна 34 тысячам рублей. Среднедушевой доход и среднемесячная зарплата к августу 2016 года также снизились.