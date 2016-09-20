Деньги
Источник: Росстат
07:55, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Реальный доход россиян рекордно снизился впервые с 2008 года

В 2016 году темпы падения реальных доходов россиян ускорились и за год сократились сразу на 8%.

Как сообщили в Росстате, реальные располагаемые доходы российского населения к августу 2016 года снизились еще на 8,3%. Сейчас темпы падения доходов достигли рекордных показателей впервые за семь лет. В прошлый раз более сильное снижение уровня доходов в РФ фиксировали только в 2008 году.

Наибольшие темпы падения доходов россиян были в июле 2016 года (на 7,3%). В марте же уровень доходов упал лишь на 1,3%.

В номинальном выражении средний доход на душу населения в РФ в августе 2016 года составил чуть более 30 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная зарплата равна 34 тысячам рублей. Среднедушевой доход и среднемесячная зарплата к августу 2016 года также снизились.

читайте также:
Михаил Хазин о зарплатах и пенсиях: Власти возвращать деньги не собираются
Экономист Михаил Хазин рассказал, что не видит смысла в новом законопроекте о приоритете зарплат перед другими выплатами. »

читайте также:
Экономист о повышении прожиточного минимума: Прожить на него нереально
Экономист объяснил, почему повышение прожиточного минимум почти до 10 тысяч рублей не повлияет на жизнь россиян »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Дмитрий Миллер ищет суррогатную мать
06:03, 20 Сентября 2016
В сентябре стартует девятый сезон сериала «Светофор» на канале «Че», узнал Sobesednik.ru
»
Дмитрий Быков: Мы потому за вас и голосуем, что наш финал всеобщий неминуем
00:01, 20 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о лидере списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму
»
Долой "гусиные лапки": как избавиться от морщин под глазами
22:06, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил методы избавления от морщин под глазами
»