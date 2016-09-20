Деньги
Источник: "Ведомости"
09:44, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Минфин хочет увеличить бюджет на 600 млрд за счет роста НДС

Министерство финансов РФ предлагает повысить НДС и нагрузку на зарплаты.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по данным Росстата, доходы россиян к августу 2016 года снизились на 8,3%.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, Минфин предлагает провести реформу страховых взносов в 2017 году. Министерство выдвинуло предложение начать взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке 29% и к 2019 году довести ее до 26%.

По словам чиновников, в ведомстве также разработали альтернативный вариант реформы: в 2017 году увеличить НДС до 20%, повысить 10%-ную льготную ставку до 12%, а с 2019 года начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%.

Один из опрошенных изданием чиновников рассказал, что в случае проведения таких реформ федеральный бюджет уже в следующем году пополнится на 600 миллиардов рублей, еще на 400 миллиардов – в 2018 году и на 200 миллиардов – в 2019 году.

Однако не все чиновники уверены в том, что уже в 2017 году правительству удастся провести данный «маневр» с 2017. Как заявил изданию чиновник финансово-экономического блока, знакомый с идеями Минфина, необходимо учитывать не только бюджетную, но и социально-политическую ситуацию.

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