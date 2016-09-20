Бюджетники РФ смогут использовать только карты "Мир" с 1 января

Центробанк предложил обязать российские банки выдавать бюджетникам карты платежной системы «Мир».

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обсуждению соответствующего законопроекта.

Согласно документу, Банк России собирается обязать банки до 1 января 2018 года выдать карты «Мир» всем россиянам, которые получают средства из государственных фондов (пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.д.)

В законопроекте сообщается, что в настоящий момент банки уже обязаны перечислять отчисления из государственных фондов на привязанные карты платежной системы «Мир», однако никаких жестких сроков для выдачи карт и проведения платежей ранее установлено не было.

В результате к эмиссии приступили только 25 из 142 участников платежной системы, причем среди них не оказалось таких крупных организаций как Сбербанк и банки группы ВТБ.

Жесткие ограничения ожидают и самих бюджетников, сообщает издание. Согласно новому закону, Центробанк намерен с 1 января 2018 года обязать бюджетников проводить операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, только с помощью карт «Мир». Таким образом другие банки, которые рассчитывали, что будут выпускать карты «Мир» и предоставлять клиентам право самим решать, каким образом совершать платежи, не смогут осуществить задуманное.